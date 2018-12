Aus dem Leitbildprozess der Gemeinde Passail heraus entstand eine Initiative, die der Abwanderung entgegenwirken will.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Johanna Eder, Eva Karrer, Eva Karrer, Eva Maria Wild, Daniela Pammer, Theresia Harrer (v. links) © (c) FOTO ANDREA

Passail hat, wie viele andere Gemeinden auch, ein Problem: Immer mehr junge Frauen ziehen vom Land in die Stadt. Dieses Problem will man durch das Frauennetzwerk in den Griff bekommen. Getragen wird dieses Vorhaben vor allem von Bürgermeisterin Eva Karrer, den Gemeinderätinnen und der Netzwerkskoordinatorin, Daniela Pammer.