Pkw-Lenker rutschte in Prebuch von der Straße. Die Feuerwehr zog den Wagen wieder zurück auf die Fahrbahn.

Die Freiwillige Feuerwehr Prebuch zog den Wagen wieder auf die Straße © FF Prebuch

Glück im Unglück hatte ein Pkw-Lenker, der am Freitagvormittag auf einer Gemeindestraße in Prebuch unterwegs war. Er schlitterte mit seinem Wagen in einer leichten Linkskurve von der Straße über eine Böschung.