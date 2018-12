In Thannhausen barg die Feuerwehr einen Pkw, der in ein Waldstück abgerutscht war. Der Fahrer wurde nicht verletzt und das Auto kaum beschädigt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FF Landscha

Großes Glück hatte ein Pkw-Fahrer am Wochenende in Thannhausen: Auf der Fradenbergstraße zwischen Trennstein und Peesen kam der Fahrer mit seinem Wagen aufgrund der Straßenglätte von der Straße ab. Der Pkw rutschte fast 20 Meter in ein steiles Waldstück ab. Der Autolenker blieb dabei zum Glück unverletzt.