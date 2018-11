Facebook

Hans Knoll mit der Unterstützungsmappe © Ulla Patz

Ein paar Zentimeter dick ist die schlichte Heftmappe, die Hans Knoll da in den Händen hält. Dahinter aber stehen rund 100 Menschen, die Zeugnis über die Familie Amo/Rasho ablegen: Nachbarn, Lehrer, Gemeindevertreter, Menschen aus Murau, wo die Flüchtlingsfamilie untergebracht war, bevor sie nach Passail kam, aber auch Menschen, die die Familie nicht kennen, aber deren Schicksal sie berührt hat.

Die gut integrierte Familie sollte, wie berichtet, innerhalb von drei Tagen von Passail nach Fieberbrunn in Tirol fahren. Die herzschwache Mutter, Gazal Amo, erlitt daraufhin einen Schwächeanfall und musste ins Krankenhaus. Der Rest der Familie, Vater und zwei Söhne, blieb ebenfalls in Passail.