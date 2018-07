Facebook

Das neue GSF der Feuerwehr Miesenbach © Feuerwehr Miesenbach

"Jetzt hat auch der Feuerwehrbereich Weiz sein erstes GSF - ohne Budgetbelastung in Eigenregie gebaut! Unmenschliches wurde geleistet - die erste Ausfahrt führt zum Schloffereck-Fest am 22.7.2018 - mit uns feiern für den Dienst am Nächste" - so wirbt die Freiwillige Feuerwehr Miesenbach für ihr Fest am kommenden Sonntag. Wobei GSF in der Feuerwehrsprache eigentlich "Gefährliche Stoffe-Fahrzeug" bedeutet. In Miesenbach ist das kleine Feuerwehrauto ein "Großes Schnaps Fahrzeug", mit dem beim Fest eine "große Leistungsschau" gemacht werde.