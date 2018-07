Facebook

Das havarierte Fahrzeug wurde abtransportiert. © FF Hofstätten an der Raab

Am Dienstag in den frühen Morgenstunden kam es bei der Autobahnausfahrt Gleisdorf West in Fahrtrichtung Graz zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein Lieferwagen eines Kurierdienstes prallte direkt bei der Abfahrt frontal gegen einen Anpralldämpfer. Dabei wurde die Vorderachse aus dem Wagen gerissen. Großes Glück hatte dabei der aus Tschechien stammende Lenker: Er blieb bei diesem Unfall unverletzt.