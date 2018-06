Facebook

Elisabeth Kulmer mit Freund Ben Pearce und Eltern Franz und Anna Kulmer © KK

Elisabeth Kulmer, Tochter der Haubenköche Anna und Franz Kulmer aus Birkfeld, ist die erste Österreicherin, die ein Studium an der Western Illinois University abgeschlossen hat. Und das gleich mit zweifachem Master - in den Studienrichtungen Master of Business Administration – Management und Master in Community and Economic Development (wirtschaftliche Entwicklung) und mit einem Notendurchschnitt von 1,0. Zur Graduationsfeier reisten die Eltern natürlich nach Illinois.