Die Stoakogler mit Autor Eric Sebach © KK

Eigentlich wollten die Stoakogler ​das 50-Jahr-​Jubiläum ganz gemütlich angehen - aber jetzt ist bei den pensionierten Stoakoglern doch einiges los: eine Jubiläums-CD, ein Musi-Open-Air am 14. Juli in Bad Kleinkirchheim und ein bereits jetzt ausverkauftes Jub​iläumsfest in Gasen am 22. Juli.