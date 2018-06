Facebook

Handy statt Fußball: Schüler der Sport-NMS Weiz programmieren mit „Pocket Code“ © Jonas Pregartner

Schüler, vertieft in ihre Handys. Was sonst nur in den Pausen erlaubt ist, ist bei „Coding for Kids“ von Samsung und TU Graz auch im Unterricht gewünscht. Bereits das dritte Jahr tourt das Projekt mit einem mobilen Klassenzimmer – einem Wohnwagen – durch Österreich. 1500 bis 2000 Kinder und Jugendliche von neun bis 14 Jahren will man heuer so für das Programmieren begeistern. Auch im Bezirk machte der Wohnwagen Halt – in Birkfeld, St. Ruprecht/Raab und Weiz.

