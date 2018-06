Zum 40-jährigen Jubiläum investiert Austria Druckguss 20 Millionen Euro in den Standort Gleisdorf. Beim Festakt am Samstag bekam die Firma das steirische Landeswappen von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer verliehen.

Die Austria Druckguss feierte ihr 40-jähriges Bestehen. © Matthias Janisch

Die Austria Druckguss hat in naher Zukunft große Pläne für den Standort Gleisdorf: 20 Millionen Euro werden investiert, der Betrieb soll dadurch um rund 3.500 Quadratmeter erweitert werden. Mit dem Ausbau der Produktionshallen sollen neue Bearbeitungszentren und Montageanlagen Platz finden. „Wir haben gerade eine wirklich spannende Zeit, neben dem alltäglichen Tagesgeschäft konnten wir wirklich große Projekte und Aufträge an Land ziehen“, so der CEO der ADG, Nikolaus Szlavik.