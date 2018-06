Am Freitagabend gab es den Startschuss für die diesjährigen Music Fridays in Gleisdorf mit Livemusik an insgesamt zehn Orten in der ganzen Stadt.

Die Band "Secret of the Bottle" spielte vor der Columbia in Gleisdorf © Christina Starchl

Einen Hauch von Urlaubsstimmung konnte man am Freitagabend in Gleisdorf erleben, wenn man durch die Innenstadt spazierte. Bei insgesamt zehn Lokalen spielte zum Auftakt der Musik Fridays des heurigen Jahres Livemusik. Während bei der Columbia die Band "Secrets of the bottle" unterhielt, spielte im Mosconi die "Live Lounge Band", im Wahnsinnsbeisl die "Screenagers" und im Laurenzi Bräu bespielte "Jules unplugged" die Gäste. Vorm Wahnsinnsbeisl spielte die Gleisdorfer Band "Screenagers" Foto © Christina Starchl Im Bistro gab es Gipsy und Latino Musik von Juan Garrido, im Gasthaus Zöller spielte der Alleinunterhalter Sepp auf und im Genusshandwerk der DJ Morgen. Im irischen Pub Red Baron konnte man der Musik der "Dudes of the Devil" lauschen und im Stadtcafé unterhielten "Die Nachtfalken". "Jules Unplugged" spielte beim Laurenzi Bräu am Hauptplatz Foto © Christina Starchl