Montagmorgen herrscht Hochbetrieb im Fitness-Studio „Sera“ in Untergreith bei Mitterdorf an der Raab. „Das schlechte Gewissen vom Vortag“, scherzt Erich Sorger und bestätigt, dass montags immer besonders viel los ist. Der Senior-Chef muss es wissen, wohnt er doch gleich gegenüber. Der 64-Jährige eröffnete das Studio 1987 und baute es „mit Herzblut“ auf, wie er selbst sagt.

Kürzlich gab Sorger bekannt, dass er kürzer treten und im Hintergrund mitarbeiten will. Er übergab an seinen Sohn Sebastian: „Es ist Zeit für Neues, die jungen Leute sollen übernehmen“, sagt er und ist zuversichtlich, was die Zukunft anbelangt.

Alte Bilder im Inneren des Studios erinnern an die Eröffnung 1987 © KLZ / Julia Kammerer

Denn Sebastian Sorger (34 Jahre) führt die „SERA Fitness GmbH“ gemeinsam mit Andreas Grüner (26 Jahre). Sorger ist Facharzt für Orthopädie und Traumatologie, auf Behandlungen am Knie spezialisiert und am UKH als Unfallchirurg tätig. Grüner kommt aus Naas, studierte Sport und Geschichte auf Lehramt. Er wollte eigentlich in Schulen unterrichten, ehe sein Weg ins Fitness-Studio führte. Gerade steht er kurz vor dem Abschluss seines Masters.

Geplant hat das Duo einiges: Schon in den vergangenen Jahren hat sich die klassische „Muckibude“ zu einem Zentrum für Fitness und Gesundheit entwickelt. Neben „Sera Fit“, also dem Studio, entstand auch „Sera Med“, das Patienten ein ganzheitliches Behandlungskonzept vor Ort in Untergreith bietet. Ein Team aus vier Physiotherapeuten, drei Fachärzte für Orthopädie und Traumatologie und drei Masseuren bildet „Sera Med“. Es gibt also eine Anlaufstelle für die Probleme der Patientinnen und Patienten.

Im Fitness-Studio, gleich nebenan, gibt es nicht nur die klassischen Geräte für das Krafttraining, sondern auch einen großen Raum für Gruppenkurse wie etwa Yoga, verschiedenste Workouts oder gerade besonders beliebt: Flying-Pilates. Also ein intensives Ganzkörpertraining mit der Unterstützung eines von der Decke hängenden Tuches. „Hier drinnen haben wir sogar noch einen Schwingboden“, erzählt Erich Sorger. Dieser gibt bei Belastung nach.

Kunden und Patienten kommen aus Weiz und Umgebung. „Aber auch aus Graz-Umgebung, Birkfeld oder Passail“, erzählt Sorger. Das Einzugsgebiet sei groß, das Studio hebe sich mit der „medizinischen Trainingstherapie“ wohl auch ein bisschen von anderen Studios ab, meint Erich Sorger. Zur Konkurrenz in der Umgebung hat der Oststeirer eine klare Meinung: „Sie belebt das Geschäft“.

Und das soll weiterhin so gut laufen: Die neue Führungsspitze will etwa die Trainingstherapie weiter forcieren und ausbauen sowie mit der Digitalisierung vorankommen. „Und vielleicht wird es irgendwann zu klein und wir müssen an einen Ausbau denken“, versucht Geschäftsführer Andreas Grüner die Zukunft zu skizzieren.