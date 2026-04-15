Die Stadt Gleisdorf trauert um eine ganz große Persönlichkeit: Franz Nussmayr verstarb am Montag im 86. Lebensjahr. Nussmayr war Altbürgermeister (SPÖ) von Gleisdorf. Er kam 1970 in den Gemeinderat, ab 1973 war er Stadtparteiobmann der SPÖ. 1975 kandidierte der Jurist erstmals als Bürgermeister. Die SPÖ wurde zur stärksten Partei, Nussmayr wurde zum Bürgermeister gewählt.

Nussmayr wuchs in Ilz auf. Nach dem Bundesheer verbrachte er zwei Jahre bei der Gendarmerie und wechselte dann zur Post. Gleichzeitig studierte er Jus. Das Studium schloss er in viereinhalb Jahren ab. Der Oststeirer prägte Gleisdorf nicht nur menschlich, sondern auch politisch: „Sie waren wahrscheinlich der Gleisdorfer Bürgermeister, der am meisten Geld eingegraben hat“, sagte etwa Stadthistoriker Siegbert Rosenberger bei einer Art Stadtgespräch im Jahr 2010 zu Nussmayr.

Primizfeier 1990 auf dem Gleisdorfer Hauptplatz: Wilhelm Krautwaschl, flankiert von Mutter und Vater, mit dem damaligen Gleisdorfer Dechant Josef Fink (links) und Bürgermeister Franz Nussmayr (rechts vom Vater) © Archiv Hausmann

Unter Nussmayr wurden erhebliche Mittel in die Grundinfrastruktur der Stadt (Kanal, Wasser und Ausbau der Stromleitungen) investiert. Es waren aber nicht nur Leitungen, die in Nussmayrs Ära vergraben wurden. Es wurden Strukturen dahinter geschaffen, die mittlerweile Alltag sind, erzählt der heutige Bürgermeister Christoph Stark.

Franz Nussmayr prägte die Stadt Gleisdorf © Günter Pilch

So gründete Franz Nussmayr mit anderen Bürgermeistern der Region 1976 den Abwasserverband Gleisdorfer Beckenk. Auch der Hochwasserschutz wurde in seiner Amtszeit errichtet: Beispielsweise 1988 das Rückhaltebecken am Gleisbach in Gamling und 1997/1998 der Hochwasserschutz an der Raab, wodurch das Industriegebiet in Albersdorf erst entstehen konnte.

Es war Franz Nussmayr, der mit anderen Bürgermeistern der Region 1976 den Abwasserverband Gleisdorfer Becken gründete © Ulla Patz

Schon in Nussmayrs Amtszeit war der Verkehr Thema in der Stadt. Denn der erste Vorschlag des „Einbahnrings“ wurde ab 1976 im Gemeinderat diskutiert. Umgesetzt wurde das Projekt unter „erheblichem politischem Rütteln“ schließlich 1995, so Stark.

25 Jahre war Nussmayr Bürgermeister. Im Jahr 2000 zog er sich aus der Politik und dem Berufsleben zurück. Mit seinem Ableben habe die Stadt „eine ihrer ganz großen Persönlichkeiten verloren“, so Bürgermeister Stark. In seinem politischen Umfeld wird Nussmayr als unaufgeregt, korrekt und sachlich beschrieben. „Situationen hat er punktgenau analysiert. Als Person war er einfach einzigartig“, sagt Erwin Kohl von der SPÖ Gleisdorf.

Die Verabschiedung von Franz Nussmayr findet am Freitag (17. April) um 14 Uhr in der Stadtpfarrkirche in Gleisdorf statt. Anschließend erfolgt die Überführung in die Feuerhalle.