Frühmorgens ist Schreibzeit. Zwei Stunden lang sitzt Ingeborg Hofbauer da in ihrem Wohnzimmer an ihrem Mini-Schreibtisch am Fenster mit Blick Richtung Sonnenaufgang und Nussbaum. Ihr Büro gehört der anderen Arbeit als Beraterin in der Wirtschaftswelt. Das Schreiben im Wohnzimmer ist, „als würde ich die Reise ein zweites Mal machen“, sagt die Birkfelderin.

Dieser Tage ist ihr zweites Buch über ihre Reisen nach Italien erschienen. Das erste, „Italia da sola“, 2024 bei Mohorjeva-Hermagoras erschienen, war das am besten verkaufte deutschsprachige Buch des Verlages.

Auch das zweite nach einem ähnlichen Schema aufgebaute Buch „Italian Sprizz – Cocktail aus grün-weiß-roten Reisegeschichten“ ist kein klassischer Reiseführer, sondern eine Sammlung aus persönlichen Erlebnissen an Orten, die die Autorin besucht, weil sie darüber gelesen, davon gehört, eine Dokumentation gesehen hat. Oder, weil „der Ort mich findet“, wie sie sagt.

Das Buch „Italian Sprizz – Cocktail aus grün-weiß-roten Reisegeschichten“ ist kein klassischer Reiseführer, sondern eine Sammlung aus persönlichen Erlebnissen © KLZ / Ulla Patz

Insgesamt hat Hofbauer in diesem Buch Erlebnisse aus drei Italien-Reisen gebündelt. Teil eins erzählt von Reisen nach Friaul, Teil zwei schildert Erlebnisse in Rom, wo Hofbauer einen Sprachkurs absolvierte. Teil drei widmet sich dem Süden Italiens. Die Erzählungen sind humorvoll, die Informationen gut recherchiert, das Buch garniert mit Tipps zum Übernachten, zu Speisen und Getränken und zu besonderen Plätzen. Zusätzlich hat Hofbauer am Ende jedes Kapitels einen Musiktipp aus ihrer Playlist dazugestellt.

Worüber sie erzählt? Wie sie es schaffte, Rom von oben aus dem Luxushotel Bvlgari zu genießen, verdächtige Verfolger auf einer Schotterstraße abzuschütteln, den Menschenmassen in Rom auszuweichen sowie kleine und große Schätze in der ewigen Stadt aufzutun.

Die Autorin reist alleine in ihrem fast sechs Meter langen Camperbus „Freddie“, benannt nach Queen-Frontman Freddie Mercury. „Alleine reisen macht, dass ich mich offen auf Situationen einlasse“, erzählt sie.