Die Theatergruppe Ratten rund um ihren Obmann Gerhard Eisenhut ist wieder aktiv: Zu Ostern gab es die ersten drei Aufführungen des Theaterstücks „Und ewig rauschen die Gelder“ im Freizeitzentrum. „Es ist super verlaufen, wir hatten ein tolles Publikum und sehr gute Rückmeldungen“, heißt es in der Theatergruppe. Wer nun neugierig ist auf die aberwitzige Verwechslungskomödie voller Überraschungen, Situationskomik und schlagfertiger Wortspiele: Das Stück wird auch am 10. und 11. April im örtlichen Freizeitzentrum gespielt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.