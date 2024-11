„Ein Hallo nach Gleisdorf“, schickt Stefan Prinz, Kommandant der Feuerwehr Pöllau bei Hartberg, übers Telefon ins Rüsthaus der Stadtgemeinde. Was wie ein klassisches Telefonat aussieht – immerhin hat in Gleisdorf sein Kollege Thomas Gruber den Hörer in der Hand – ist kein Gespräch über das Telefon-, sondern über das Glasfasernetz.