Nach zehn Jahren Funkstille war es wieder so weit: Auf Initiative der Jugend organisierten die Käferfreunde Weiz, die Landjugend und die Gemeinde Thannhausen zum fünften Mal das Käfertreffen. So verwandelte sich die Wiese neben dem Gemeindezentrum Thannhausen von Freitag bis Sonntag in einen Abstell- und Campingplatz für die bunten Kultautos und ihre stolzen Besitzer.