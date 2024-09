Grün, blau, rot, pink, weiß, schwarz. VW-Käfer in allen Farben reihen sich auf der Wiese in Thannhausen nebeneinander ein. Am Montag vor dem großen Treffen sind es „nur“ die Fahrzeuge der Weizer Käferfreunde. Von Freitag bis Sonntag werden rund 150 Fahrzeuge, auch von auswärtigen Clubs, auffahren.