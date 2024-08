Kennengelernt haben sich die Polizistin aus Axams in Tirol, Laura Lisa Patterer, und die Ärztin aus Weiz, Marie-Christin Patterer, unter dem Goldenen Dachl in Innsbruck. Am 29. Juli gaben sie sich im Rathaus Weiz das „Ja“ Wort.

Ihre gemeinsame Freizeit verbringen die beiden am liebsten sportlich. Die liebsten Hobbys der Frischvermählten sind Wandern, Klettern, Tennis spielen, Balanceboarden, Reisen und Stand-up-Paddling.

Die gemeinsame Hochzeitsreise ist noch in Planung.

.

Hier geht es zu den Hochzeiten aus dem Bezirk Weiz!