Für viele Weizerinnen und Weizer kommt die Nachricht wohl unerwartet, dass die „New Yorker“-Filiale in der Kapruner Generator Straße in Weiz mit Herbst schließt. Dies bestätigte nun eine PR-Mitarbeiterin des Konzerns, der über mehr als 1260 Standorte in 47 Ländern verfügt.