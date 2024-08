Kennengelernt haben sich Manuela Pölz und Christoph Purger 2020 bei der Arbeit. Aufgefallen sind sich die damals glücklichen Singles gleich, aber es hat einige Zeit gedauert, bis sie ihre Telefonnummern ausgetauscht haben und auf ein Getränk gegangen sind.

Ihren großen Tag der Vermählung gab es am 6. Juli in Gleisdorf. Da traten der gelernte Logistiker Christoph Purger aus Kalsdorf und die gelernte Verkäuferin Manuela Pölz aus Gleisdorf gemeinsam im Standesamt Gleisdorf vor den Trautisch. Im Beisein vieler Hochzeitsgäste gaben sie sich das Ja-Wort.

Anschließend ging es mit dem Cabrio zum Schloss Freiberg in der Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf. Im Schlosshof gab es eine berührende Ringsegnung in einer romantischen Atmosphäre. Nach dem Anschneiden der Torte wurde im Festsaal zu Speis und Trank geladen. Zur Musik von DJ Satzi aus Tirol tanzte und feierte das Brautpaar gemeinsam mit den Gästen bei sehr sommerlichen Temperaturen bis in die frühen Morgenstunden.

Die gemeinsamen Flittertage verbrachte das frisch vermählte Paar in Kärnten und bei der Starnacht am Wörthersee.

