Ein 50-jähriger Landwirt wurde am Samstagmorgen, 29. Juni, bei Mäharbeiten schwer verletzt. Der Mann führte gegen 6.30 Uhr mit einem Motormäher Mäharbeiten auf einer steilen Wiese neben seinem Anwesen in St. Kathrein am Hauenstein (Bezirk Weiz) durch. Plötzlich rollte der Motormäher rückwärts und riss den Landwirt dabei mit sich.

Der 15-jährige Sohn des Landwirts bemerkte den Unfall und eilte seinem Vater sofort zu Hilfe. Der Mann erlitt schwere Arm- und Kopfverletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 16 in das LKH Graz geflogen.