Gegen 14 Uhr kam es am Mittwochnachmittag auf der B 72 in Weiz zu einem Unfall. nNachdem eine 58-Jährige mit ihrem Pkw einen Kreisverkehr verließ, kam ein entgegenkommender Lkw ihrer Angabe nach in Richtung des linken Fahrbandrandes. Daraufhin bremste die 58-Jährige abrupt.