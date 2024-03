Dem Verein gegen Tierfabriken (VgT) wurden vergangene Woche Bilder aus einem Schweinebetrieb im Bezirk Weiz zugespielt. Auf den Bildern zu sehen sind Mutterschweine in engen Kastenständen mit Wunden an den Schultern und Beinen sowie Ferkel mit blutigen Bissverletzungen oder „Hautveränderungen“. Es fehle an Beschäftigungsmaterial, die Ferkel sind mit kupierten – also gekürzten – Schwänzen zu sehen.