Eine 26-jährige Frau aus dem Bezirk Weiz fuhr am Montagabend mit ihrem Pkw auf der B65 vom Hinterwärtsweg kommend in Richtung Sinabelkirchen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 55-jähriger Mann aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit einem Traktor von Gleisdorf kommend in dieselbe Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Autofahrerin wurde nach der Erstversorgung leicht verletzt in das LKH Weiz eingeliefert, der Traktorfahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr Hofstätten stand mit drei Fahrzeugen und 17 Mann im Einsatz.