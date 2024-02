Mehr als 100 Personen pilgern monatlich auf den Weizberg. Nicht, um die Basilika zu besuchen, sondern um sich Lebensmittelpakete abzuholen. Das sind zweimal so viele wie etwa 2021. Nur den wenigsten sei bewusst, dass es auch in Weiz Menschen gibt, die sich aufgrund von Mietpreiserhöhungen und Inflation schlichtweg das tägliche Leben nicht mehr leisten können, so Fery Berger von der Pfarre Weiz.