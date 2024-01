Neue Lärmschutzwand und ein eigenes E-Fahrzeug für die Gemeinde

800.000 Euro investiert die Gemeinde Hofstätten an der Raab in eine neue Lärmschutzwand an der Autobahnauffahrt Gleisdorf Süd. 500.000 Euro fließen in die neue Infrastruktur in Wünschendorf.