Lehrwanderweg. „Das größte Bauprojekt in der Geschichte der Gemeinde Gasen“, wie es Bürgermeister Erwin Gruber (ÖVP) formuliert, findet heuer seinen Abschluss: nämlich der Hochwasserschutz. Im Zuge dessen soll am 19. Juni ein rund 3,5 Kilometer langer Wanderweg eröffnet werden. „Im oberen Dorfbereich, im Bereich Gasenbach, wo all die Hochwasserschutzprojekte errichtet worden sind, die Orts- und Landesstraße schützen“, sagt Gruber. Unter dem Motto „Wasser - Lebensquelle und Naturgefahr“ wird auf zehn Erlebnisstationen auf „Wasser als Naturgefahr und Urgewalt“ sowie auf die Trinkwasserversorgung und Hochwassergefahr eingegangen. Der Weg soll eine erhöhte Besucherfrequenz bringen. Kostenpunkt: rund 300.000 Euro, die Finanzierung ist bereits gesichert.