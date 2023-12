Nach der Bäckerei Szudiak ist ein weiterer Betrieb in Markt Hartmannsdorf insolvent. Am Landesgericht für Zivilsachen wurde am Freitag ein Konkursverfahren über die Köberl Bau Gmbh eröffnet. Darüber informierte am Freitagnachmittag der Kreditschutzverband 1870 (KSV).

Die Passiva betragen rund 582.000 Euro, die Aktiva rund 476.000 Euro. Die Überschuldung liegt bei mehr als 100.000 Euro. Von der Insolvenz sind 32 Gläubiger und drei Dienstnehmer betroffen.

Keine neuen Aufträge

Als Insolvenzursachen nennt das Unternehmen für Massivhäuser und Fertighäuser die drastischen Einbrüche in der Baubranche. In Folge wurden an das Unternehmen, das sich auf den Bau von Einfamilienhäusern spezialisiert hatte, keine neuen Aufträge mehr herangetragen. „Durch den Rückgang der Aufträge auf ‚Null‘ geriet das Unternehmen in eine wirtschaftliche Schieflage“, heißt es im Schreiben des KSV 1870.

Dazu kommt, dass die Köberl Bau GmbH von mehreren Kunden mit Gewährleistungsansprüchen konfrontiert wurde, welche sich ebenfalls negativ auf die Unternehmensentwicklung ausgewirkt haben. Laut des Eröffnungsantrages beabsichtige die Geschäftsführung nicht, das Unternehmen fortzuführen. Was mit dem Musterhauspark in der SCS Vösendorf passiert, darüber konnte der KSV am Freitagnachmittag noch keine Auskunft geben.

„Es erfolgt gerade die Prüfung durch den Masseverwalter“, sagt Brigitte Peißl-Schickmaier, Leiterin der Insolvenz Graz. Als Masseverwalter beauftragt wurde Rechtsanwalt Michael Berghofer aus Feldbach.