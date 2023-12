Sieht man dieser Tage ATVs „Bauer sucht Frau“, wirkt es, als würde ein Liebesfilm über den Bildschirm flimmern. Zumindest bei Obstbauer Simon. Vergangene Woche schickte der Oststeirer zwei Hofdamen nach Hause und genießt nun die Zweisamkeit mit seiner Auserwählten, der 34-jährige Steirerin Silke.

Die erste gemeinsame Nacht liegt hinter den Verliebten, die vom Schwärmen nicht mehr herauskommen. „Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als jeden Tag mit dem Simon aufzuwachen“, sagt Silke und dann wird geknutscht. Den Tag verbringen die beiden allerdings nicht im Bett, sondern bei einem romantischen Picknick mit Blick auf den Stubenbergsee.

Simon lud ein zum romantischen Picknick © ATV

Hochzeits- und Familienplanung

„Es ist das erste Mal, dass ich jemanden mit hierhin nehme“, gesteht Simon. Das habe er sich für einen ganz besonderen Menschen aufgehoben und das ist Silke, wie er betont. „Ich hätte sie gern länger an meiner Seite.“ Sein Wunsch scheint in Erfüllung zu gehen, denn Silke möchte ihren Aufenthalt bei Simon verlängern.

Die Funken fliegen zwischen Silke und Simon © ATV

Das sieht der Obstbauer als Anlass, alle Register zu ziehen: Er will wissen, wie Silke zum Heiraten steht. „Das wollte ich immer schon. Und vielleicht ein oder zwei Kinder“, antwortet sie und ergänzt, dass sie sich das gut gemeinsam mit Simon vorstellen kann. „Es ist alles so unerwartet gekommen und so schnell, aber es fühlt sich richtig an.“

Silke und Simon am Träumen

Diese Gefühle teilt Simon. „In deine Augen hab ich mich komplett verschossen. Sie sind ein Traum, so wie alles bei dir.“ Silke schwärmt weiter: „Ich hab so was noch nie erlebt. Es ist wie ein Traum, aus dem man nie mehr aufwachen will.“ Simon verkündet, dass sie „quasi zusammen sind“.

Seine Conclusio zu „Bauer sucht Frau“: „Ich bin froh, dass ich mitgemacht hab, sonst hätte ich nie die Liebe meines Lebens gefunden.“ Ob das ganz der Wahrheit entspricht, ist fraglich: Gerüchten zufolge kannten die beiden einander schon vor der Sendung. Simons Angaben nach habe er Silke vor der Sendung nie persönlich getroffen, sondern nur mit ihr geschrieben. ATV bestätigte, dass die beiden in Kontakt standen, mehr soll allerdings nicht zwischen den beiden gewesen sein.

„Ich kann sagen, ich hab meinen Traumbauern gefunden und den Mann fürs Leben“, zeigt sich Silke überglücklich. Und wer weiß - vielleicht wird ja im nächsten Jahr schon geheiratet ...