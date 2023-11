Es war eine Überwindung für Erni Derler, ihren „Brautsalon Erni“ in Weiz zu eröffnen: „Anfangs hab ich mich nicht getraut“, sagt die 61-Jährige. Selbst seitens der Wirtschaftskammer wurden damals Zweifel gesät. „Sie haben mich gefragt, ob ich das echt machen will, wenn Graz so in der Nähe ist.“