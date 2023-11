„Bei einer Dokumentation muss die Musik unterstützen und darf nicht zu aufdringlich sein“, sagt Thaïs-Bernarda Bauer. Die 33-jährige Pianistin und Klavierlehrerin an der Gleisdorfer Musikschule komponierte die Filmmusik für „Meine jüdische Familie“. ORF III strahlt die berührende Dokumentation rund um die Grazer Familie Zerkowitz am kommenden Samstag um 19.25 Uhr zum ersten Mal aus, im Rahmen des Formats „Zeitgeschichte“ und in Gedanken an die Reichspogromnacht 1938.