Mit ihrem Pkw war eine 70-Jährige aus dem Bezirk Weiz am Dienstag gegen 8.45 Uhr auf dem „Dorfweg Wollsdorf“ (Gemeinde St. Ruprecht an der Raab) unterwegs. An der Kreuzung mit der „Gemeindestraße Wollsdorf“ wollte die Lenkerin geradeaus überqueren. Dort kam es zum Unfall. Sie dürfte einen von rechts kommenden Pkw samt Anhänger übersehen haben, der von einer 53-Jährigen aus dem Bezirk Weiz gelenkt wurde.