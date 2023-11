Noch vier Tage bis Faschingsbeginn: Am 11.11. um 11.11 Uhr werden am Südtirolerplatz allerdings nicht nur die Narren in Weiz geweckt, sondern gleich in der ganzen Steiermark. Weiz ist heuer nämlich erstmals steirische Narrenhauptstadt. „Da sind wir extrem stolz drauf und freuen uns schon sehr“, betont Faschingskanzler Ewald Wild. Möglich gemacht hat das ein Doppel-Jubiläum, das in diesem Jahr gefeiert wird. Nämlich 100 Jahre Fasching in Weiz und 25 Jahre Faschingssitzungen. „Daraufhin sind wir heuer im April bei der Landessitzung der steirischen Faschingsgilden Gaishorn vorstellig geworden und haben uns als Landes-Narrenhauptstadt 2023/2024 beworben“, erzählt Wild.