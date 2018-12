Facebook

Tatkräftige und engagierte Mitarbeiterteams der CTP Air Pollution Control und der KNAPP AG sind an allen Stellen des Hauses am Werk – mit großer Begeisterung, mit viel Herz und festem ‚Anpack‘. © KK

Hier können sie ihr Familienleben weitgehend aufrechterhalten und in einer schweren Zeit füreinander da sein – und ersparen sich hohe Hotelkosten und weite Anfahrtswege. Das Ambiente des Hauses besticht durch seine Mischung aus Herzlichkeit und Moderne. Damit dies auch in den Zimmern, die ständig genutzt sind, so bleibt, entstand der Wunsch, die Zimmer neu auszumalen. Diesen Wunsch zu erfüllen, übernahmen im Rahmen der Adventkalenderaktion des Netzwerks Verantwortung zeigen! gleich zwei Firmenteams miteinander – besonders wertvoll, damit die Zimmer ganz schnell wieder fertig sind. Sind doch fast alle Zimmer belegt und muss das Ausmalen daher im laufenden Betrieb stattfinden.

Tatkräftige und engagierte Mitarbeiterteams der CTP Air Pollution Control und der KNAPP AG sind an allen Stellen des Hauses am Werk – mit großer Begeisterung, mit viel Herz und festem ‚Anpack‘.

Vom von Graz aus international tätigen Unternehmens CTP Air Pollution Control sind zwei Teams in den Apartments am Werk. Sie kommen aus allen Bereichen des Unternehmens, von Mechanik, Vertrieb, Prozess & Systeme, Service und Marketing. Die eine junge Truppe ist auch im Unternehmen sozial aktiv, indem sie in der Betriebsküche täglich auf kochen. Es ist eine schöne Abwechslung für uns, so handwerklich tätig zu sein, sind sie einig.

Schon zu Mittag sind die 14 Apartments fertig und können von den Familien wieder bezogen werden. Foto © KK

Im Nebenraum streicht Alexandra Macher, die die Verantwortung zeigen! Projekte firmenintern immer vorbereitet, die Wand: „Es ist ganz einfach, Leute für die Mitwirkung zu gewinnen. Ich suche immer ein handwerkliches Projekt aus, schreibe es über das Intranet aus und rasch habe ich schon genug Anmeldungen.“ Dass die Mitarbeiter von CTP gerne mitmachen, bestätigt auch der japanische Kollege, der mit seiner Frau dabei ist. „Wir machen sehr gerne Volunteering“, lacht er.

Die Leiterin des Hauses in Graz, Beatrice Wascher-Hartmann, die das Projekt perfekt vorbereitet hat, ist sichtlich angetan: „Es ist wirklich schön, was alles möglich ist, wenn viele Menschen zusammen helfen. Der Maler Wolf übernimmt zusammen mit seinen Lieferanten die Kosten für Farbe und Material in Höhe von 1.150 Euro, wir laden Sie gerne zum Mittagessen, für das unser ehrenamtlicher Helfer Maximilian, der auch Kochkurse für Weihnachtsfeiern gibt, ein Chili con Carne für alle Helferinnen und Helfer gekocht hat.“

Das Ergebnis ist beeindruckend: Schon zu Mittag sind die 14 Apartments fertig und können von den Familien wieder bezogen werden – das geht nur, wenn viele Zusammenhalten. Und das ist an diesem Tag perfekt gelungen.

Ronald McDonald Kinderhilfe Österreich Jährlich finden in Österreich rund 1.100 Familien mit akut oder chronisch schwer kranken Kindern ein „Zuhause auf Zeit“ in Kliniknähe. Regionale Krankenhäuser konzentrieren sich immer mehr auf die Behandlung von leichten Infektionskrankheiten, kleineren chirurgischen Eingriffen und Unfällen. Akut oder chronisch schwer kranke Kinder werden vorwiegend in Spezialkliniken – sogenannten Kompetenzzentren – behandelt. Diese Kliniken liegen in den meisten Fällen weit weg vom Wohnort der Familie. Und gerade dann brauchen Eltern die Möglichkeit, ganz nah bei ihren Kindern sein zu können. Die fünf Ronald McDonald Häuser in Wien Kinderspitalgasse, Wien Borschkegasse, Graz, Innsbruck und Salzburg befinden sich in unmittelbarer Nähe großer Kinderkliniken. Hier können betroffene Familien wohnen, während ihre schwer kranken Kinder im Spital behandelt werden. Für die Kinder ist die Nähe ihrer Familien extrem wichtig, denn sie kann den Heilungsprozess um bis zu ein Drittel beschleunigen.

