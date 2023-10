Aufgewachsen in einem 300-Seelen-Ort im norddeutschen Niedersachsen, nach dem Abitur und dem Abschluss zum Diplomkaufmann hinein in die Marketingabteilung eines großen Konzernunternehmens. Danach weiter in die Farbindustrie, steile Karriere im nationalen und internationalen Vertrieb bis in die Geschäftsführeretage.