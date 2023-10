Diese Betriebe machen Lust auf regionale Schmankerln und einzigartige Kleider

Das "Pirkhof's" in St. Stefan ob Stainz öffnet wieder, die Tillmitscher Schneiderin Michaela Egger feiert Jubiläum. In der Business-Szene der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südweststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.