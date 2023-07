Unfallstrecke B 76 in Wies

Anrainer appelliert in Brief an Gemeinde: "Ich will nicht mehr zuschauen"

Am Montag kam eine Motorradfahrerin auf der B 76 in Wies ums Leben. Auf dieser Strecke häufen sich die Unfälle. Ein Bewohner wandte sich daher mit einem offenen Brief an die Gemeinde. Was diese sagt und wie das Land reagiert.