Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag im Gemeindegebiet von St. Georgen an der Stiefing. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierten kurz vor 15 Uhr an der Kreuzung der B 73 mit der L 664 in der Ortschaft Edelsee zwei Pkw frontal.