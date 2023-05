Lilly Patscheider rückte am Sonntag zum Schloßplatz in Stainz aus. Für die Feuerwehrfrau, die mit dem Kleinlöschfahrzeug eine Schulung absolvierte, keine große Überraschung. Auch, dass am abgesperrten Platz ein Unfall simuliert wurde, leuchtete ein. Obwohl der Aufwand, den FF, Rotes Kreuz und Polizei getrieben haben, nicht eben schmal gewesen ist.