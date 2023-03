Die Autofahrt einer 18-jährigen Pkw-Lenkerin nahm am Mittwoch gegen 6 Uhr in der Früh ein jähes Ende: Die junge Frau war auf der L 371 in Richtung Wildon unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie kam von der Straße ab, prallte gegen einen Baum, überschlug sich und stürzte anschließend in den Wurzingbach. Das Fahrzeug blieb auf der Seite liegen.