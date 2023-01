Zu einer Wachablöse kam es dieser Tage an der Spitze der Wirtschaftsbund-Bezirksgruppe Leibnitz. Im Rahmen der Bezirksgruppenhauptversammlung im Autohaus Gady in Lebring zog sich Johann Lampl nach 23 Jahren als Obmann der ÖVP-Teilorganisation zurück. Lampl, der 1983 in die elterliche Tischerlei in Arnfels eintrat und den Betrieb im Jahr 1990 gemeinsam mit Gattin Ilse übernahm, fand zum Abschied deutliche Worte: „Wir sind die Besten im Bezirk Leibnitz und müssen wieder kämpfen lernen! Ich danke Euch für die schöne Zeit.“