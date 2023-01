Mit 1. Jänner dieses Jahres trat in vielen Gemeinden die Verordnung zur Zweitwohnsitz- und Wohnungsleerstandsabgabe in Kraft. So auch in Bad Schwanberg. Acht Euro pro Quadratmeter fließen ab 2024 in die Gemeindekassa. Bei einigen Landwirten sorgt das für Unmut.