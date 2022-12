Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochvormittag in Leibnitz. Gegen 9 Uhr fuhr ein 52-jähriger Kroate mit einem Lkw in der Augasse in Fahrtrichtung Süden. Als das Fahrzeug rechts abbog, kam der Lkw auf einen Gehsteig und streifte dabei eine 44-jährige gebürtige Türkin von hinten. Laut Polizei dürfte der Lenker die Fußgängerin nicht gesehen haben. Sie zog sich bei dem Vorfall leichte Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung vom Roten Kreuz ins LKH Südsteiermark, Standort Wagna gebracht.