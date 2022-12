Montag war nicht nur Krampustag, sondern auch "Tag des Ehrenamts". Just an diesem Tag heulten auch für die Freiwillige Feuerwehr Preding die Sirenen. Gegen 18.30 Uhr rückten 14 der insgesamt mehr als 70 ehrenamtlich tätigen Feuerwehrfrauen und -männer zu einer Fahrzeugbergung aus. Auslöser war ein Pkw, der am Bachweg in Tobis von der Straße abgekommen war und im Graben stecken blieb.

Die Einsatzkräfte sicherten zuerst den Unfallort ab, bauten einen Brandschutz auf und bargen schlussendlich das Fahrzeug mittels einer Seilwinde. Weder Insassen noch Helfer wurden bei dem Einsatz verletzt.