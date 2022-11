Riesiges Glück hatten am Allerseelentag die Bewohner eines Einfamilienhauses im südsteirischen Tillmitsch. Bereits am Abend zuvor hatten diese im Gedenken an ihre Verstorbenen eine Grabkerze angezündet und auf einem Tisch am Balkon abgestellt. Mittwochabend, kurz vor 18 Uhr, bemerkte die 26-jährige Bewohnerin durch einen Blick aus der Balkontüre, dass die Grabkerze das hölzerne Geländer und die Dachverkleidung in Brand gesetzt hatte.