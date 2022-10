Einrichtungen klagen über einen Mangel an Betten, Ärzten und Pflegepersonal. Kranke Menschen werden wieder nach Hause geschickt. Die Gesundheitsversorgung in der Steiermark muss dringend verbessert werden. Davon ist die FPÖ Steiermark überzeugt. Heute präsentierte sie ihre neue Kampagne mit dem Titel "Gesundheitssystem retten – Versorgung für alle Steirer sichern" im FPÖ-Bezirksbüro in Deutschlandsberg.