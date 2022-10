Die genauen Details zum Unfallhergang sind noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Fest steht, dass ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz dabei schwer verletzt wurde. Laut Exekutive stellte der Mann am Freitag gegen 22.20 Uhr sein Auto auf der B67 im Ortsgebiet von Wildon ab. Anschließend wollte er die Straßenseite zu Fuß zu wechseln.

"Zum selben Zeitpunkt lenkte ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung seinen Pkw auf der B67 aus Graz kommend in Richtung Leibnitz. In weiterer Folge dürfte der Fußgänger vom Pkw frontal erfasst worden sein", meldet die Polizei am Samstag. Der Mann wurde nach der Erstversorgung mit schweren Verletzungen ins LKH Wagna gebracht. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.