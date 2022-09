Gebrauchte Kleidung, gebrauchtes Spielzeug, gebrauchte Möbel: Oft landen sie in der Mülltonne, doch vieles lässt sich auch wieder- und weiterverwenden. Ressourcen können so gespart werden. Die vom Land Steiermark zum ersten Mal ins Leben gerufenen Initiative "Re-Use-Herbst" möchte darauf aufmerksam machen. Vom 21. bis 25. September finden steiermarkweit in Kooperation mit den steirischen Abfallwirtschaftsverbänden Veranstaltungen und Aktionen zum Thema Wiederverwendung statt. Auch im Bezirk Deutschlandsberg: In der Bezirkshauptstadt, in Lannach und in Stainz laden fünf Re-Use-Betriebe zum Tag der offenen Tür ein.