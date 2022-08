Nachhilfebedarf und Zahnschmerzen haben eines gemeinsam: Hilfe ist sofort nötig. Davon ist Gerald Still, Inhaber der Schülerhilfen in Leibnitz und Deutschlandsberg, überzeugt. Seit der Coronapandemie und den damit verbundenen Schulschließungen ist der Nachhilfebedarf gestiegen, nicht jedoch die Gehälter und Bezüge der Eltern. Vor allem für Alleinerziehende sei es oft schwer, ihrem Kind Nachhilfeunterricht zu finanzieren. Mit einem österreichweit gestarteten Projekt, an dem sich auch die Schülerhilfen in Leibnitz und Deutschlandsberg beteiligen, wird jetzt Abhilfe geschaffen.